Diaverum organizza domenica 27 ottobre "Open day per i pazienti in dialisi"

2024-10-18

Domenica 27 ottobre 2024 dalle ore 8:30 alle 15:00 presso la Sala Conferenze della Casa di Cura Vittoria in viale dei Templi 116 a Castelvetrano, Diaverum organizza una giornata dedicata ai pazienti in dialisi per la valorizzazione della qualità e della nutrizione. L'evento è gratuti è riguarda sia i pazienti della struttura sia quelli provenienti dall'ospedale o da altri centri accreditati della zona.

L'ingresso avverrà su registrazione all'indirizzo [email protected] o chiamando il centro allo 0924 901122