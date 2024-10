Castelvetrano, auto si ribalta in via dei Templi. Disagi al traffico

di: Redazione - del 2024-10-18

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, una vettura di grossa cilindrata di marca Jeep, che procedeva in direzione Marinella di Selinunte in prossimità della rotonda nella zona commerciale a Castelvetrano, si è ribaltata dopo aver urtato sul cordolo della carreggiata.

Traffico rallentato anche per via delle condizioni meteo avverse. Sul posto l'ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco.