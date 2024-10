Castelvetrano, uomo trovato morto nella sua abitazione. Sul posto anche i Carabinieri e 118

di: Redazione - del 2024-10-16

Un uomo di Castelvetrano di 46 anni Gaspare Leone è stato trovato privo di vita questa sera nella sua abitazione di via Fragalá. Non sono chiare le cause del decesso. Sembra che i genitori da oggi non avessero più sue notizie e da qui l'accesso nell'abitazione dove l'uomo è stato trovato riverso a terra senza vita. Sul posto gli operatori del 118, i Carabinieri e il medico legale per accertare le cause del decesso.