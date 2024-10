Ars: "Nessun sindaco avrà un assessore in più". Stop della Riforma degli Enti Locali

di: Redazione - del 2024-10-17

Stop alla riforma degli Enti locali che prevedeva, fra l'altro, la norma che avrebbe permesso a tutti i sindaci della Sicilia di nominare subito un assessore in più e di quella che avrebbe introdotto la figura del consigliere supplente, cioè il primo dei non eletti che subentra temporaneamente al collega che viene chiamato in giunta.

Normativa che interesserebbe anche il Comune di Castelvetrano con il Sindaco Lentini che ancora non ha sciolto le riserve sull'assessore che completerà la Giunta Comunale.

Stop anche alla rappresentatività delle donne nelle Giunte Comunali. La norma prevedeva l’obbligo per ogni sindaco di riservare il 20% dei posti da assessore alle donne.