Corsi professionali nel mirino della Procura Europea, arresti e sequestri nel trapanese

Il filone d'inchiesta riguarderebbe l'ex senatore Nino Papania, raggiunto nelle scorse settimane da ordinanza di misura cautelare, e che farebbe luce sui Corsi professionali che secondo la Procura Europea in collaborazione con i PM di Marsala sarebbero serviti a finanziare il movimento politico "Via". Come riporta LiveSicilia.it: "Sarebbe stato l’ex senatore trapanese l’ideatore del meccanismo illecito scoperto dalla sede palermitana della Procura europea e della Procura di Marsala. Il politico viene raggiunto da una nuova misura cautelare dopo che lo scorso settembre è stato arrestato per scambio elettorale politico-mafioso.

Quattordici persone sono state raggiunte da una misura cautelare personale – fra arresti domiciliari, divieto di dimora e di contrattare con la pubblica amministrazione – ma gli indagati sono in tutto 24 fra cui sei esponenti politici locali. Oltre a Papania un ruolo chiave avrebbero avuto Ignazio Chianetta, esponente del movimento Via (Valori, impegno, azione) di Marsala, Manfredi Vitello, consigliere del comune di Cinisi in provincia di Palermo, e Angelo Rocca, dirigente regionale dell’Mpa poi responsabile provinciale del movimento Via".