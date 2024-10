Il comando dei vigili Urbani del Comune di Castelvetrano sceglie l'HVO Diesel della T energy per una mobilità più sostenibile

di: Publiredazionale - del 2024-10-17

Il comando dei vigili Urbani del Comune di Castelvetrano ha scelto di fare un importante passo verso una mobilità più sostenibile, optando per l'utilizzo del gasolio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) per alimentare il proprio parco veicoli.

Grazie ad un accordo siglato con la Tantaro Energia Srl il comune potrà ora usufruire di un carburante prodotto a partire da materie prime rinnovabili, come oli vegetali e grassi animali. L'HVO, infatti, presenta numerosi vantaggi rispetto al gasolio tradizionale:

- Riduzione delle emissioni: L'HVO consente di ridurre significativamente le emissioni di particolato e ossidi di azoto, migliorando la qualità dell'aria e contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici.

- Compatibilità con i motori diesel: L'HVO può essere utilizzato nei motori diesel esistenti, a partire dall’EURO 5, senza alcuna modifica, garantendo una transizione semplice ed economica.

- Produzione da fonti rinnovabili: Derivando da materie prime rinnovabili, l'HVO contribuisce a diversificare le fonti energetiche e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

L'HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) è un biocarburante di seconda generazione prodotto attraverso un processo di idrotrattamento di oli vegetali e grassi animali. Questo processo consente di ottenere un carburante con caratteristiche molto simili al diesel tradizionale, ma con un impatto ambientale significativamente inferiore con un abbattimento dell’anidride carbonica pari al 95%.

Con questa decisione, il comune di Castelvetrano si conferma all'avanguardia nella promozione di soluzioni sostenibili nel settore dei trasporti grazie alla partnership con la Tantaro Energia Srl.

L'utilizzo dell'HVO rappresenta un segnale forte dell'impegno dell'amministrazione comunale verso una mobilità più pulita e rispettosa dell'ambiente.

La Tantaro Energia Srl si è detta soddisfatta di questa collaborazione, sottolineando l'importanza di lavorare insieme alle amministrazioni locali per promuovere l'utilizzo di carburanti rinnovabili presso la stazione di servizio T energy di Castelvetrano in via Marinella.

L’amministratore della Tantaro energia Srl, Sig,. Tantaro Nicolò precisa i notevoli vantaggi di questo diesel HVO.

- Sull'impatto ambientale: "L'HVO rappresenta una svolta decisiva nella transizione verso una mobilità sostenibile, offrendo un'alternativa concreta al diesel tradizionale e contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni inquinanti."

- Sui vantaggi economici: "Investire nell'HVO non è solo una scelta etica, ma anche un'opportunità per le aziende di ottimizzare i costi e migliorare l'efficienza dei loro processi produttivi."

- Sull'innovazione: "L'HVO è un esempio lampante di come l'innovazione tecnologica possa generare soluzioni sostenibili per affrontare le sfide energetiche del nostro tempo."

- Sulla versatilità: "La versatilità dell'HVO lo rende un carburante adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal trasporto pesante all'agricoltura, aprendo nuove prospettive per un futuro a basse emissioni."