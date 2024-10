Scarcerati gli imputati di Annozero, dovranno vivere lontani dalla Sicilia

di: Redazione - del 2024-10-17

Divieto di dimora e contestuale divieto di espatrio per gli imputati del procedimento giudiziario Annozero. Si tratta di Nicola Accardo, Giuseppe Tilotta, Paolo Bongiorno, Calogero Guarino, Vincenzo La Cascia, Raffaele Urso, Andrea Valenti Filippo Dell’Aquila, Antonino Triolo. ( Ne avevamo parlato nel nostro precedente articolo ).

“Non risulta acquisito alcun elemento tale da far ipotizzare nei confronti degli imputati – si legge nel provvedimento del collegio presieduto da Sergio Gulotta – una loro presa di distanza rispetto alla compagine associativa criminale di appartenenza, ovvero una cessazione dei rapporti con essa e dal sottostante senso di appartenenza, sicché va ribadita nella specie la persistenza delle esigenze cautelari, che legittima peraltro l’applicazione di misure restrittive non detentive anche con provvedimento successivo e distinto rispetto a quello di remissione in libertà per decorrenza di termini”. Così come riporta LiveSicilia.it