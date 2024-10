Maltempo in arrivo nella Sicilia Occidentale, scatta l'allerta "gialla" della Protezione Civile

di: Redazione - del 2024-10-17

Per la giornata di domani è prevista l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile Regionale per condizioni meteo avverse su gran parte della Sicilia, in particolare nella zona occidentale. L'Ente ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani 18 ottobre.

Si legge nell’avviso della Protezione Civile sono previste: "dal mattino di domani, venerdì 18 ottobre 2024, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-occidentali”.