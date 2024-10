Tutto pronto per la 1a Sagra del Pane Nero di Castelvetrano. 70 espositori, food, drink, musica e spettacoli

di: Elio Indelicato - del 2024-10-17

Tutto pronto per la Prima Sagra del “Pane nero a Castelvetrano”, organizzata dall’Amministrazione comunale con l’Associazione dei panificatori e la Pro Loco Selinunte, che si terrà il prossimo sabato e domenica nel centro storico della città. Il corso principale e il Sistema delle piazze diventeranno per l’occasione il palcoscenico per celebrare l’unicità del pane nero di Castelvetrano e l’olio due eccellenze del territorio.

Parteciperanno all’evento 70 espositori che offriranno degustazioni varietà di pane nero, accompagnati da assaggini di prodotti locali. Gli spettacoli dal vivo sono stati pensati anche per raccontare la tradizione siciliana, mentre per le due giornate sono previste, ricorda il consulente del sindaco Nino Centonze, visite guidate ai musei e ai monumenti storici della città.

“Sono previsti uno spazio bimbi, area food e drink e racconti di storie e sapori legati al pane nero che renderanno l’evento inclusivo per tutta la famiglia". Sono tanti i pullman che arriveranno da Palermo e non solo, mentre i turisti che sono ancora presenti negli alberghi e nelle strutture ricettizie aspettano con curiosità la sagra.

L’evento è particolarmente significativo, è stato detto in una conferenza stampa nell’ambito del progetto per la candidatura della Sicilia come Regione Europea della gastronomia 2025. Attraverso anche questo evento la Sicilia intende sottolineare la sua unicità gastronomica, fatta di tradizioni contadine, di storia, qualità di ingredienti e una profonda connessione tra cultura, natura e cucina, di cui il pane nero di Castelvetrano ne è una espressione..

L’Associazione pane nero di Castelvetrano, presieduta da Salvatore Messana è nata con l’obbiettivo di fare ottenere al pane nero di Castelvetrano il marchio Dop, per il quale si è sempre battuto negli anni passati il pioniere di questa “battaglia” per il riconoscimento Tommaso Rizzo. "Adesso - dicono il presidente Messana e l’avvocato Filippo Inzirillo - abbiamo già istruito presso l’Assessorato all’Agricoltura e alla Regione la domanda per il riconoscimento del marchio Dop, in attesa di produrre documenti che testimoniano che il pane nero chiamato anche “pane di casa”, cotto con uno speciale disciplinare nei forni a pietra , risale a venti secoli fa.

Infine il sindaco l’avvocato Giovanni Lentini: ”Il contributo dell’assessore regionale Salvatore Barbagallo è stato indispensabile e fondamentale per il supporto a questo evento che rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità”.