Folgore, a Partinico per la svolta. In rossonero il difensore Priola

del 2024-10-19

Ha lavorato sodo la Folgore di Iacono dopo la sconfitta subita domenica scorsa al Paolo Marino. Settimana di tanto sudore per preparare la difficile trasferta di Terrasini che vedrà i rossoneri affrontare il Partinicoaudace di mister Abbenante che ha fin qui ha disputato un buon avvio di stagione a parte la debacle di domenica scorsa, senza non poche attenuanti.

Novità di organico in casa rossonera, è tornato il portiere Sansone mentre in difesa è stato acquistato un nuovo difensore, si tratta di Riccardo Giusto Priola, di Misilmeri, classe 1993 che vanta esperienze importanti Cittanova, Licata, Alcamo, Aragona, San Giovanni Gemini, Modica, Alba Alcamo, Castelbuono, Città di Ragusa, Gangi, Nissa, Mazarese e Castellammare. Profilo che andrà a rafforzare il reparto arretrato dopo una richiesta sicuramente fatta da mister Iacono.

Gara importantissima per la Folgore in casa del Partinicoaudace, l'ultimo confronto è sicuramente da ricordare, grazie a quella vittoria i rossoneri vinsero il campionato di Promozione e ritornarono dopo qualche anno di assenza in Eccellenza, che sia davvero di buon auspicio.