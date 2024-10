Castelvetrano, scontro tra scooter Suv in via Caracci

del 2024-10-19

Uno scontro tra un suv e uno scooter si è verificato oggi pomeriggio a Castelvetrano in via Caracci. Per cause in corso di accertamento è avvenuto il tamponamento che ha causato la caduta a terra di un giovane 17enne castelvetranese. Non sono chiare al momento le condizioni di salute del giovane alla guida del mezzo a due ruote anche se, in base alle prime informazioni, pare che non abbia riportato gravi conseguenze a seguito dell'incidente.