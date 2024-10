Entusiasmo a Castelvetrano per la squadra di calcio che partirà dalla III Categoria

di: Redazione - del 2024-10-22

Il sogno di alcuni amici ventenni appassionati di pallone è diventato realtà, Castelvetrano avrà una seconda prima squadra, oltre la Folgore, che porterà in giro il suo nome. Grande entusiasmo intorno a questo progetto perché finalmente dopo tanti anni a Castelvetrano ci sarà un’alternativa calcistica per tutti quei ragazzi che finito il settore giovanile non trovano porte aperte; la cosa più bella è che potranno continuare a praticare la loro passione giocando per una squadra che porta il nome del proprio paese.

Una squadra che simboleggia appartenenza già solo guardando lo stemma composto da una palma e dalle colonne del tempio, simboli veri della nostra comunità. Il presidente dell’Asd Castelvetrano 2024 Carrara ha manifestato ai nostri microfoni l’entusiasmo dei giovani castelvetranesi ,e non ,intorno a questo progetto che mira ad alti risultati, un progetto che si fonda sulla passione, sul dare un’alternativa ai tanti giovani che non ne hanno, e sull’inclusione dei tanti ragazzi accolti nel nostro paese.

Inoltre il presidente desidera ringraziare tutte le persone che si stanno spendendo per questo progetto e sopratutto i ragazzi che suderanno quest’anno per la maglia bianco/azzurra dell’Asd Castelvetrano 2024. La squadra parteciperà al campionato di terza categoria che avrà inizio domenica 3 Novembre e giocherà allo stadio Castro di Campobello di Mazara.

Lo Staff è composto dal

Presidente Carrara Vincenzo

Vice Presidente Lomia Federico

Allenatore Giaramita Cosimo

Vice allenatore Messina Antonino

Segretario Chiofalo Giovanni

Dirigente Infranca Antonio

I ragazzi che giocheranno per questa squadra saranno: Fasulo Samuele, Parigi Vincenzo, Tilotta Antonino, Nastasi Gaspare, Rizzo Sergio, Tumminia Filippo, Bonanno Rosario, Giancana Giuseppe (capitano), Salvo Vincenzo, Stallone Gaspare, Zito Domenico, Monteleone Andrea, Anselmi Kevin, Pavia Riccardo, Venezia Alessandro, Milazzo Daniel, Vella Enrico, Parigi Filippo, Sacco Giovanni, Giocondo Pietro, Fusinato Giovanni, Compaore Karim, Tamburello Vincenzo e Omar.