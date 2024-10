Folgore-Sciacca vietata ai residenti della provincia di Agrigento. L'ordinanza del Prefetto

di: Redazione - del 2024-10-22

Stamattina presso la Sala Stampa del Paolo Marino, i Presidenti di Folgore e Unitas Sciacca, rispettivamente Avv. Margherita Barraco ed Ignazio Rizzuto hanno voluto lanciare un segnale di massima distensione dopo i fatti avvenuti lo scorso anno.

La gara Folgore-Sciacca, dopo i fatti del 22 ottobre 2023, è stata attenzionata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno. In attesa delle decisioni delle Questure di riferimento, i due massimi esponenti delle società hanno indetto una conferenza stampa congiunta per mostrare il clima di serenità che riguarda i due club.

Decisione che è pervenuta proprio qualche ora, dopo la conferenza stampa, da parte del Prefetto di Trapani che "in occasione della gara Folgore Castelvetrano - Unitas Sciacca, valevole per il Campionato di Eccellenza, girone A Regione Sicilia, in programma presso lo Stadio "Paolo Marino" di Castelvetrano li 27 ottobre 2024, allee ore 14,30, l'adozione della seguente prescrizione:

divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento".