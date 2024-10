Sentenza condanna ciclista, disconosciuto il sinistro causato da una donna

di: Redazione - del 2024-10-22

(ph. Giuseppe Buscemi avvocato conducente della vettura)

Il sig. A.B. residente a Sciacca si trovava a bordo della propria bicicletta in Menfi contrada S.Antonio, ad un certo punto arrestava la bici e attirava l'attenzione di un automobilista, che proveniva dalla corsia opposta.

A bordo dell'autovettura c'era la Sig.ra A.R. la quale si fermava chiedendo cosa avesse di bisogno, di tutta risposta il ciclista accusava la donna di avere provocato un incidente. Incredula la donna se ne andava dai luoghi.

Successivamente il ciclista per vedere accolte le pretese risarcitorie in ordine ai danni riportati dalla propria bicicletta quantificati in € 2.502,92 citava la sig.ra A.R., presso il Giudice di Pace di Sciacca, con l'accusa di avere provocato il sinistro stradale.

Sosteneva il conducente della bici che la donna a bordo della propria autovettura, nel percorrere la stessa via, con direzione opposta, avrebbe effettuato una non segnalata manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia di marcia percorsa dal ciclista. Quest'ultimo, al fine di evitare l'urto frontale con l'autovettura, si sarebbe spostato verso destra, venendo colpito con la parte laterale sinistra dell'auto al pedale lato sinistro della bici, provocandone la caduta sul lato destro della strada.

La Sig.ra A.R. affidava le proprie difese allo Studio Legale Buscemi (nella foto in copertina l'avvocato Buscemi). Nel corso del giudizio l'automobilista ha disconosciuto il fatto storico dichiarando che il proprio veicolo non è stato coinvolto nel sinistro, precisando di trovarsi sui luoghi in questione ma di non aver avuto nessun contatto con il ciclista A.B., la difesa, inoltre, ha dimostrato con consulenza tecnica di parte che i danni riportati dalla bici erano riconducibili ad altro evento senza alcun coinvolgimento da parte dell'automobilista.

La dinamica del sinistro mai avvenuto, e nello specifico, la responsabilità della conducente dell'autovettura Fiat è stata esclusa anche da diversi testimoni sentiti nel corso delle Udienze.

Il Giudice di Pace di Sciacca ha rigettato le richieste risarcitorie del ciclista accogliendo le difese dell'Avvocato Giuseppe Buscemi, condannando inoltre il ciclista A.B. a rifondere le spese di lite.

Precisa l'Avvocato Buscemi che se si è coinvolti in una denuncia di sinistro mai avvenuto, la prima cosa da fare è la comunicazione da fare alla Compagnia "disconoscimento del sinistro", e va inoltrata alla Compagnia stessa.

Il disconoscimento del sinistro è importantissimo anche per un altro motivo: avuta notizia dell'incidente, la Compagnia assicurativa della vittima potrebbe applicare immediatamente un rincaro della polizza dovuto all'aumento della classe di merito per sinistro con responsabilità.