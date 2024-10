"Le maschere di Selinunte" con la regia di Elio Indelicato tornano in scena tra sicilianità, storia e nuovi progetti culturali

di: Redazione - del 2024-10-23

Rinasce a Castelvetrano il progetto teatrale e culturale delle "Maschere di Selinunte" nato originariamente negli anni ‘80 grazie ad una iniziativa del compianto Dr. Innocenzo Fiore e del Prof. Giuseppe Basile.

A volere la rinascita delle "Maschere di Selinunte" è stato Elio Indelicato che porterà in scena, dal prossimo anno, una nuova compagnia teatrale con diversi tipi di progetti che continueranno a valorizzare la sicilianità declinata non solo in chiave teatrale ma anche in chiave poetica e non solo.

“Parte una nuova scommessa culturale - dichiara Elio Indelicato - che mi vede a fianco con alcuni amici storici che hanno recitato con me negli ultimi anni e con altri amici che sono entusiasti di rivivere una seconda giovinezza culturale con alcuni progetti già in cantiere. La sicilianitá va in scena è stato da sempre il mio pensiero al termine di ogni commedia che ho scritto o riadattato e così sarà anche nel prossimo futuro” .

A tal proposito, sulla storia delle Maschere di Selinunte, pubblichiamo la lettera di un'ex socio fondatore dell'allora Associazione Teatrale "Maschere di Selinunte", Leonardo Di Stefano che ne racconta la storia.

"Siamo nel 1979-80, frequentavo un circolo culturale, animato e voluto dal tanto compianto Dr. Innocenzo Fiore, Cardiologo. In quel "Cenacolo Culturale", come si direbbe oggi, era presente il Prof. Giuseppe Basile anche lui defunto. Il Basile, aveva frequentato a Venezia dei corsi di regia teatrale ed era stato parecchie volute sul palcoscenico. Poi, era dovuto rientrare a Castelvetrano, richiamato dagli affetti dei genitori non più autosufficienti e chiese se fosse possibile fondare un'associazione teatrale per dare sfogo alla sua ambizione.

Ninni Fiore, oltre ad occuparsi di politica in senso lato, si occupava anche di lanciare il Movimento Cristiano Lavoratori che, grazie alla sua opera aveva aperto a Castelvetrano la sede provinciale ed egli stesso era nel Direttivo Nazionale. Eravamo tutti quanti giovani, non ancora trentenni e la cosa ci intrigava tantissimo. Quindi prendemmo appuntamento col Notaio Barracco e fondammo l'Associazione teatrale Le Maschere di Selinunte. Tale associazione, grazie a Peppe Basile ebbe grande risonanza, non solo a Castelvetrano, ma anche nei paesi viciniori. Poi, dopo l'opera continua di Peppe Basile, grazie ad uno scambio culturale coi castelvetranesi di NY, fu ospite dell'associazione dei castelvetranesi che operavano a NY guidati da Luciano Saladino, suo valido presidente, recentemente scomparso.

Le Maschere di Selinunte fu una fucina di giovani che si dilettavano all'arte teatrale, mi ricordo alcuni nomi oltre al prof. Basile, anche Vincenzo Basile allora giovanissimo studente ed ora valente avvocato, che realizzò il logo delle Maschere di Selinunte, altri nomi che ricordo Salvatore Graffeo e Filippo Foscari.

In questi giorni, ho appreso che l'avvocato Elio Indelicato, valente commediografo, avrebbe intenzione di riesumare quel marchio che pare fosse atteso che qualcuno lo resuscitasse, dopo che, con la morte prematura del compianto prof. Peppe Basile, era in attesa che qualcuno lo facesse. Pertanto, il sottoscritto, in qualità di socio fondatore di quella illustre Associazione, esorto il prode Elio nell'andare avanti in tale disegno e voglio che sappia che io, come socio fondatore, sono disposto a collaborare con lui. Felicitazioni ed auguri! Leonardo Di Stefano".