Gli avvocati di Castelvetrano salutano il Giudice di Pace Dott. Bruno Vivona

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-21

Il 17 ottobre, l’Associazione Avvocati Valle del Belice, unitamente al personale della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano, ha voluto presenziare al congedo del giudice Dott. Bruno Vivona, tributandogli un formale saluto nel corso della sua ultima udienza.

Dopo due anni di intenso lavoro, di udienze, di magistrale trattazione dei procedimenti penali, di provvedimenti e sentenze presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano, per la scadenza del mandato, non rinnovabile, il Dott. Bruno Vivona continuerà la sua esperienza giurisdizionale presso il Tribunale di Marsala.

Partecipato il momento del saluto al quale hanno presenziato il Sindaco di Castelvetrano, il direttivo dell’Associazione Avvocati Valle del Belice, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala nella persona del consigliere segretario, tutto il personale di cancelleria e tanti avvocati di Castelvetrano e Campobello di Mazara.

Il Sindaco Avv. Giovanni Lentini si è congratulato con tutto l’ufficio per il costante servizio che quotidianamente viene reso alle comunità di Castelvetrano e Campobello di Mazara ed ha espresso parole di stima nei confronti del Dott. Bruno Vivona. L’Avv. Salvatore Accardo ha ringraziato il Giudice evidenziando il suo impegno, la sua dedizione nell’esercizio della funzione giurisdizionale e, soprattutto, la sua capacità conciliativa. La Dott.ssa Rosalia Mazzara, a nome del personale dell’ufficio, ha espresso parole di lode nei confronti del Giudice, definendolo persona solare ed eccellente professionista.

Infine l’Avv. Tancredi Bongiorno, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, ha sottolineato la predisposizione del Dott. Bruno Vivona nell’interloquire con gli imputati e con la parte civile e ancora la gentilezza, la compostezza e professionalità di chiamarli a sé durante l’udienza per spiegare le finalità del processo penale.

Visibilmente emozionato il Dott. Bruno Vivona, dopo aver ringraziato tutti i presenti per l’affetto e la stima ricevuti, ha espresso il proprio rammarico nel dover lasciare un ufficio nel quale ha lavorato in piena sinergia con tutti: il personale di cancelleria, i pubblici ministeri che si sono alternati, in ultimo la Dott.ssa Anna Alagna, e gli avvocati tutti.

“Un’avventura fantastica”, per usare le parole del giudice, nella quale ha avuto modo di apprezzare anche il territorio, la citta di Castelvetrano e suoi cittadini, in un’esperienza formativa di arricchimento professionale ed umana con accrescimento delle proprie capacità professionali in un contesto che ha definito “vero laboratorio giuridico”.

Il Dott. Bruno Vivona che unitamente al collega della Sezione Civile dell’Ufficio, Dott. Giorgio Lo Verde, in sinergia con il personale di cancelleria, con i Vice Procuratori Onorari, e con gli avvocati, ha contribuito a rendere efficiente l’amministrazione della giustizia, nell’ambito delle competenze per materia e territoriali all’Ufficio riconosciute, dal 24 ottobre verrà sostituito dalla Dott.ssa Sebastiana Zuppardi.