Sigaretta elettronica esplode, ferita una giovane turista. E' successo a Palermo

del 2024-10-21

Un probabile corto circuito alla batteria di una sigaretta elettronica poteva essere fatale. La sigaretta è esplosa mentre veniva utilizzata provocando una grave lesione alla bocca ed un dente spaccato. Vittima della disavventura una turista polacca di 20 anni soccorsa e trasportata dagli operatori del 118 in ospedale.

La giovane, che si trovava in vacanza a Palermo, era seduta insieme al fidanzato in una panchina di piazza Olivella, luogo in cui è avvenuta la disavventura. Prontamente i titolari di un vicino ristorante hanno lanciato l'allarme chiamando i soccorsi.