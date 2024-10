(VIDEO) Folgore, il tecnico rossonero Iacono soddisfatto a fine gara

di: Redazione - del 2024-10-21

Soddisfazione espressa dal tecnico Iacono al termine della gara vittoriosa della Folgore in casa del Partinicaudace. Una vittoria salutare dopo un avvio di stagione negativo che potrebbe aprire un nuovo scenario per il presente ed il futuro della squadra rossonera in questo torneo di Eccellenza 2024/2025.

Al termine della sfida, l'allenatore Giovanni Iacono ha rilasciato dichiarazioni sul canale ufficiale della società rossonera.