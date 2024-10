Successo al concerto in beneficenza promosso dalla DM Clinique, emozionanti esibizioni di Silvia Mezzanotte

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-21

Il 19 ottobre il Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara ha ospitato l’emozionante concerto di beneficenza dedicato ad Aldo Stellita, promosso dalla DM Clinique della Dottoressa Doriana Licata e della Dottoressa Marilena Marotta in collaborazione con l’Opificio Territoriale di Trapani e patrocinato dal Comune di Campobello di Mazara.

Un grande successo di partecipazione e solidarietà, una serata speciale e ricca di emozioni suscitate dalla straordinaria Silvia Mezzanotte che ha incantato la platea cantando i brani più famosi dei Matia Bazar.

Presente all’evento Jody Stellita, figlio dello storico Aldo. Un evento sold out, un pubblico partecipe e caloroso, tutti insieme per una finalità importante: donare il ricavato alla Comunità per Minori di Castelvetrano “Il Gabbiano“.