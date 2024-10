Amarcord Folgore-Sciacca, il "battesimo" del goal di Morici proprio contro i saccensi

di: Redazione - del 2024-10-27

Terzo ed ultimo amarcord di Folgore-Sciacca ad un incontro che lanciò nel calcio siciliano e non solo un calciatore dalle indubbie qualità tecniche che si è reso protagonista in entrambe le compagini. Il personaggio protagonista dell'ultima puntata di "Amarcord Folgore-Sciacca" è Antonio Morici in un episodio che segnerà la sua carriera e che lo vide giovanissimo siglare il suo primo goal proprio in un Folgore-Pro Sciacca del 21 febbraio 1987.

Campionato Interregionale 1986/87, Folgore e Pro Sciacca si affrontano al Paolo Marino in una sfida con obiettivi alquanto diversi, i rossoneri di Pulvirenti, che da mesi ha sostituito Baldo Nastasi sulla panchina cerca una vittoria per risollevarsi da una classifica difficile mentre i neroverdi di Zampollini veleggiano in posizioni di alta classifica. Domenica 21 febbraio 1987 Stadio Paolo Marino, cielo cupo, pioggerella ad intermittenza, arbitra l'incontro il signor Grammatico di Castellammare di Stabia. Non c'è il pubblico delle grandi occasioni circa 700 sulla tribuna del Marino.

Il Pro Sciacca di Zampollini si schiera con Guaiana, Chinnici, Runza, Sposito, Borsellino, Stanzione, Giacalone, Bonincontro, Daidone, De Feo, Battaglia. Pulvirenti risponde con Siino, Moceri, Morello, Califano, Spanò, Calandrino, Donnarumma, Ruccione, Serapide, Alfarone, Luminare. Nelle file rossonere mancano Iacono e Raineri.

Gara subito molto intensa e combattuta, la Folgore con il coltello fra i denti tenta di aggredire l'avversario che gioca con molta tranquillità. Alfarone con una punizione delle sue fa gridare al goal. Poco dopo al 25esimo però i rossoneri regalano una gioia al proprio pubblico, Ruccione pennella una palla in area che Serapide di testa spinge gonfiando la rete. Squadre a riposo con la Folgore in vantaggio.

La ripresa inizia con le squadre più guardinghe ma sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore Runza è lesto ad infilare la retroguardia rossonera siglando il pareggio. Goal dello Sciacca che suona come una condanna per la Folgore in una maledetta stagione ma la forza della disperazione porta i rossoneri vicinissimi al vantaggio con Alfarone e Serapide, entrambi di testa, sfiorano di un soffio la rete. Al minuto 77 Luminare s'infortuna, e Pulvirenti non ha dubbi, lanciando nella gara il giovanissimo Antonio Morici, talento del vivaio, già qualche minuto nelle gambe con i grandi. La Folgore tenta di bucare la difesa saccense che si chiude a salvaguardia di un buon punto.

Al minuto 89, un ottimo pallone giocato da Ruccione per Donnarumma apre un varco nella difesa neroverde servendo la sfera a Morici che con la leggerezza del giovane spensierato e la freddezza del predestinato batte nell'angolo basso il portiere Guaiana portando la Folgore in vantaggio ed aprendo di fatto la porta della speranza di salvezza ai rossoneri. Permanenza che dopo non avvenne ma quella domenica, Folgore-Pro Sciacca consegnò al calcio dilettantistico un giovane talento di indubbio valore.