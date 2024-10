La Folgore tiene testa ma deve arrendersi al forte Sciacca. Iacono: "Non posso rimproverare niente ai miei ragazzi"

di: Redazione - del 2024-10-27

Ha tenuto testa la Folgore di Iacono ad un avversario che ha mostrato muscoli e tecnica al Paolo Marino ma non è bastato. Lo Sciacca di Galfano espugna il campo di gioco castelvetranese portando a casa tre punti utili per la rincorsa ai piani alti della classifica.

I rossoneri ci hanno provato nonostante le idee di impostazione sono state un po' confuse. Saccensi che sono andati in vantaggio nel primo tempo con Cipolla sugli sviluppi di un corner. Vantaggio dei neroverdi dopo un paio di occasioni sventate dal portiere rossonero Di Martino. A cinque dalla fine della prima frazione è Iddrissou Subutan in mischia a trovare il varco per pareggiare.

La ripresa inizia con gli ospiti che cercano di imbastire il gioco e con Erbini al 63esimo trovano il raddoppio. Poco dopo è il palo a fermare i saccensi dal tris. La Folgore cerca di tornare nuovamente in parità e con impegno si getta nella metà campo ospite. Dopo sette minuti di recupero dell'arbitro Marino di Acireale è lo Sciacca a festeggiare l'importante vittoria. Ai rossoneri rimangono le recriminazioni per due presunti calci di rigore non concessi, uno quando il risultato era di 1-1.

Al termine della gara, il tecnico rossonero Giovanni Iacono ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del club (asdfolgoreofficial):