(VIDEO) Sicurezza urbana in città, il Sindaco Lentini annuncia i controlli: "Speriamo in una risposta efficace ed efficiente"

di: Redazione - del 2024-10-28

Nei giorni scorsi il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini ha preso parte ad un tavolo "tecnico" in Prefettura sul tema della sicurezza urbana nella città di Castelvetrano dopo i tanti episodi accaduti nelle vie del centro non solo nelle ore notturne. Ai nostri microfoni il primo cittadino ha confermato che grazie all'attività di tutte le forze del territorio, presenti in Prefettura invitate dal Prefetto Dr.ssa Daniela Lupo, saranno avviati subito i controlli.

"Abbiamo affrontato due temi fondamentali della città, quello della sicurezza che nasce dalla presenza di gruppi di persone che assumono atteggiamenti violenti che creano tanta insicurezza nei cittadini. C'è un impegno assunto da tutte le forze dell'ordine del territorio. Noi dobbiamo fare il nostro controllando quelle attività dove questi gruppi di persone bivaccano per capire fino a che punto sono abilitate a rimanere aperte per tutta la giornata e per tutta la notte. Speriamo che questo tavolo in Prefettura possa avere una ricaduta efficace ed efficiente sul territorio per ottenere una risposta energica e decisiva per non diffondere la convinzione che chiunque a Castelvetrano può fare quello che vuole tanto nessuno a Castelvetrano li punisce".

Intervista al Sindaco Lentini ai nostri microfoni: