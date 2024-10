Castelvetrano, Comune a lavoro per piano di vendita di alcuni immobili. Centro Servizi Integrato e Torre del Giglio tra i beni in valutazione

di: Redazione - del 2024-10-28

Il Comune di Castelvetrano, con il chiaro obiettivo di valorizzare che ad oggi non sono in funzione e che vanno incontro a degrado, potrebbe mettere in vendita alcuni edifici di proprietà alcuni dei quali ubicati nella zona artigianale. Tra questi il il Centro Servizi Integrato, ultimato nel 2014 e che rimase in fase di itinere di collaudo con l'Amministrazione Errante il cui progetto venne avviato nell’Area Artigianale P.I.P. di contrada Strasatto, finanziato nell’ambito della Politica Regionale Unitaria del Fesr 2007-2013 sotto la gestione dell'allora sindaco Gianni Pompeo. Il Comune di Castelvetrano aveva co-finanziato l’opera per il 32% dell’importo complessivo.

Si parla anche di altre strutture che verranno messe in vendita, alcune delle quali negli ultimi anni utilizzate da conduttori privati che ne hanno fatto utilizzo dedicato all'intrattenimento ed alla ristorazione. Strutture che sono nate in proprietà comunali e che oggi potrebbero essere messe in vendita a privati.