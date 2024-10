Sindaco Lentini in Prefettura per la sicurezza urbana, previsti più controlli a Castelvetrano. Task force anche per l'abbandono di rifiuti

di: Redazione - del 2024-10-25

Le tante segnalazioni e le lettere aperte da parte di cittadini e commercianti su un argomento più volte trattato anche dalla nostra redazione ha portato il Sindaco di Castelvetrano Avv. Giovanni Lentini ad un tavolo tecnico, svoltosi nelle scorse ore in Prefettura, alla presenza del Prefetto Dott.ssa Daniela Lupo, e delle forze dell'ordine sul tema della sicurezza urbana nella città di Castelvetrano.

Importante incontro che è stato seguito da decisioni che vedranno un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine grazie alla collaborazione del Comando dei Carabinieri e del Commissariato di P.S. presenti a Castelvetrano. Si attendono, quindi controlli più serrati dal tardo pomeriggio alla sera principalmente nelle zone del centro.

Coinvolte in questo ambito anche gli Operatori del Corpo Forestale che avranno il compito di svolgere controlli sul territorio per quanto concerne l'abbandono dei rifiuti in zone urbane e periferiche.

A tal proposito anche il Comune di Castelvetrano si sta muovendo per la messa in funzione di telecamere di sorveglianza. Nei prossimi giorni i responsabili comunali incontreranno anche i gestori dei centri di accoglienza per fare in modo che gli ospiti rispettino pure l'ambiente.