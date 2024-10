Foto di Natale per bambini presso lo Studio Fotografico Carmelo Certa. Previsti coupon sconto e buoni regalo

di: Publiredazionale - del 2024-10-28

Lo Studio Fotografico Carmelo Certa Photographer in occasione del Natale intende stupire tutti i clienti presso il suo nuovo studio in via Garibaldi, 63, a Castelvetrano con delle mini sessioni natalizie per tutte l’età dai più piccini ai più grandi.

Chi prenoterà effettuando il servizio fotografico dal 15 novembre al 7 dicembre avrà a disposizione un COUPON di 20€ di SCONTO da usufruire sui pacchetti disponibili.