Ancora sangue sulle strade trapanesi, perde la vita un 25enne

di: Redazione - del 2024-10-29

In un violentissimo scontro tra due autovetture sulla strada provinciale 18, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha perso la vita Francesco Grispo, 25 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Bravo. L'auto si è scontrata frontalmente a circa 500 metri dal ponte Forgia con una Dacia Duster, a condurla una donna di 59 anni che è rimasta ferita.

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre i conducenti dalle lamiere contorte. Sul posto due ambulanze del 118 li hanno trasportati all’ospedale Sant’Antonio Abate per il 25enne non c’è stato nulla da fare. La donna è rimasta ferita in modo non grave. Al vaglio della Polizia Municipale di Valderice le cause del tragico sinistro.