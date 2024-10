95 milioni per la viabilità nella Valle del Belìce, "Imminente avvio dei lavori" riferisce l'On. Bica

di: Redazione - del 2024-10-31

Nei prossimi mesi sono previsti importanti interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, la SS 187 di Castellammare del Golfo e la SS 188 Centro Occidentale Sicula. Lavori stanziati dalla Commissione, Ambiente, Territorio e Mobilità della Regione Siciliana che avranno un costo di circa 95 milioni di euro.

L'ANAS ha confermato come riferisce l'On. Giuseppe Bica, l'imminente avvio dei lavori per il ripristino dell'illuminazione presso gli svincoli autostradali di Santa Ninfa-Partanna e Castelvetrano sulla A29, non funzionante da anni. Il progetto includerà anche l'illuminazione dello svincolo di Gallitello.

L'Onorevole Giuseppe Bica dal proprio profilo social ha riferito: "In questi mesi ho seguito con particolare attenzione la questione della viabilità nella Valle del Belìce che oggi vede lo stanziamento di un importante piano di investimenti del valore di oltre 95 milioni di euro destinato al potenziamento della rete viaria".

"L'iniziativa - prosegue l'On. Bica - fortemente sostenuta dal governo regionale guidato dal Presidente Renato Schifani e dall'Assessore Alessandro Aricò, sarà realizzata grazie ai fondi stanziati dal governo Meloni attraverso l'accordo di programma quadro per le Infrastrutture Stradali stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana e l'ANAS".