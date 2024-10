Castelvetrano, il Sindaco Lentini nomina Davide Brillo Assessore. Maurizio Miceli annuncia il passaggio all'Opposizione dei consiglieri Sammartano e Pellerito

di: Redazione - del 2024-10-31

Un fulmine a ciel sereno all'interno della coalizione cara al Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, a seguito del comunicato del Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli che annuncia il passaggio all'opposizione dei due consiglieri comunali, più votiati nella lista FdI alle scorse amministrative, gli Avvocati Sammartano e Pellerito.

Decisione alquanto forte presa dal Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli che potrebbe avere ripercussioni sull'andamento politico della maggioranza del primo cittadino. Tale posizione nasce dalla scelta del Sindaco di Castelvetrano sulla nomina degli assessori che ha portato in Giunta come Assessore l'Avv. Davide Brillo, anche lui in quota Fratelli d'Italia ma evidentemente non vicino alla corrente politica del coordinatore provinciale.

"Abbiamo sostenuto con decisione la candidatura di Giovanni Lentini, rivelandoci ampiamente decisivi per la sua elezione, nella convinzione che si potesse mettere ordine alle tante, troppe problematiche che imperversano da anni a Castelvetrano, strascico anche della gestione grillina.

I nostri consiglieri comunali, Vitalba Pellerito e Francesco Sammartano, hanno operato in questi mesi con dedizione, assicurando il proprio apporto all’azione amministrativa, un contributo qualificato e riconosciuto.

Tuttavia, difficoltà di confronto con il sindaco, sempre evasivo, il pressoché inesistente coinvolgimento della maggioranza consiliare, non informata delle delibere di giunta, non coinvolta nella formazione dell’azione di governo, ci costringe a fare altre valutazioni.

La strada dell’opposizione, paradossalmente, è l’unica che può consentire ai nostri dirigenti e amministratori di incidere concretamente, atteso che tutte le idee per l’interesse della città non sono mai state prese in considerazione.

Il ritardo inspiegabile nel costituire il plenum della giunta, le determinazioni unilaterali e il continuo ricorso alle determine sindacali sono la manifestazione di un solipsismo che è incompatibile con il governo di una città e in spregio allo spirito democratico che deve ispirare un sindaco nei confronti di coloro che con lui hanno condiviso un programma e del consiglio comunale tutto.

Troppe opacità che non possiamo più tollerare, impongono di prendere scelte serie, rigorose e principalmente trasparenti per rispetto dei tanti cittadini che ci hanno votato e supportato. Pur assicurando il nostro sostegno e il nostro interesse nei confronti della città di Castelvetrano non possiamo fare altro che porci in atteggiamento critico rispetto al modus operandi di questo Sindaco.

Invitiamo gli alleati del centrodestra a valutare la loro permanenza in maggioranza, dato che questo contegno irriguardoso mortifica il ruolo delle forze politiche e l’indirizzo amministrativo che in sintonia avevamo deciso di promuovere per il bene comune, condizione oggi non più realizzabile. Speriamo che Castelvetrano possa davvero risalire la china, temiamo però che l’inizio non prometta nulla di buono".