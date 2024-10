Castelvetrano, Salvatore Stuppia aderisce alla DC. Scala: "Sono tre i consiglieri comunali, nasce il gruppo consiliare"

di: Redazione - del 2024-10-31

Il consigliere comunale di Castelvetrano, Salvatore Stuppia, candidato a sindaco alle ultime amministrative e arrivato al ballottaggio, aderisce alla Democrazia Cristiana. Con il suo ingresso viene così costituito il gruppo della DC in Consiglio comunale; fanno parte del partito anche Daniele Stallone e Mimmo Celia. La Democrazia Cristiana può contare anche sull'assessore Rosalia Ventimiglia nominata dall'attuale sindaco.

"La DC ha storicamente promosso valori come la solidarietà, la giustizia sociale, e la centralità della persona. Chi condivide questi principi non può che aderire al progetto. Attraverso la formazione del gruppo consiliare potremo lavorare insieme su progetti e iniziative, migliorando l’efficacia dell’azione politica e promuovendo la coesione interna", dichiarano i tre consiglieri comunali.

"In provincia di Trapani continuano le adesioni al nostro partito e, adesso, a Castelvetrano la DC avrà un gruppo in Consiglio comunale. Siamo certi che Stuppia, Stallone e il presidente del Consiglio comunale Celia daranno il giusto contributo per la rinascita della comunità", dichiara Giacomo Scala, segretario provinciale della DC a Trapani.