Politica, il sindaco Lentini prossimo alla nomina di due assessori, Brillo e Ingrasciotta pronti all'ingresso in Giunta

2024-10-29

Nelle prossime ore la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Lentini avrà due nuove figure, gli assessori mancanti la cui nomina tiene banco da tempo a Castelvetrano. Con ogni probabilità, a meno di clamorosi risvolti o colpi di scena, l'Avv. Davide Brillo, in quota a Fratelli d'Italia sarà uno dei due assessori della Giunta Lentini. La nomina di Brillo arriverebbe dopo una lunga dialettica interno al partito. In FdI era stata avanzata anche la proposta di nomina dell'Avv. Sammartano.

La seconda nomina di assessore dovrebbe riguardare Salvatore Ingrasciotta fedelissimo dell'Assessore Regionale On. Mimmo Turano in quota alla Lega Prima l'Italia. Anche in questo caso la scelta dopo un dibattito all'interno del partito cittadino.

Resta ferma al palo invece la designazione per quanto riguarda Forza Italia che nonostante due consiglieri ed i voti ottenuti alle elezioni comunali rimane in questo momento senza rappresentante in Giunta. Non si esclude che in avvenire tale nomina verrà fatta dal primo cittadino.