Scontro tra mezzi pesanti sulla A29 direzione, traffico rallentato

del 2024-10-30

(ph. repertorio )

Traffico autostradale rallentato stamani in direzione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per un tamponamento che ha visto scontrarsi due mezzi pesanti.

L'incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi di Carini, in direzione dell'aeroporto di Punta Raisi, è avvenuto in prossimità del Bioparco.

Un cisterna - secondo quanto riporta Ansa.it - ha tamponato un altro mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento. Un camionista è rimasto ferito e i sanitari del 118 l'hanno trasportata in ospedale. Sono intervenuti la Polizia Stradale di Palermo e il personale dell'Anas.