Dalla Viola alla Pellerito, reazioni, delusioni e spaccature nella politica castelvetranese

Un giorno che verrà ricordato, il 31 ottobre per Castelvetrano è stato sicuramente uno dei più convulsi della storia politica recente: cambi di casacca, spostamenti in opposizione, è successo tutto nella mattinata di ieri. Anche se da più parti in molti lasciano intendere che il "bello deve ancora venire". La scelta di nominare Assessore Davide Brillo da parte del Sindaco Avv. Giovanni Lentini non è andata giù ai consiglieri di Fratelli d'Italia Sammartano e Pellerito. La giornata è iniziata così.

Sul proprio profilo social, l'Avv. Vita Alba Pellerito, consigliere in quota Fratelli d'Italia, da ieri in opposizione, spiega le ragioni del suo disappunto anche sulla scelta del Dott. Salvatore Stuppia di passare in DC: "Determinante è stato l'atteggiamento di chiusura del Sindaco nei confronti di Fratelli d'Italia e delle indicazioni che venivano dalla direzione provinciale. Personalmente ho deciso ispirandomi proprio ai principi di trasparenza laddove invece poco chiare mi suonano le motivazioni che hanno guidato il Sindaco nelle scelta in aperta dissonanza con le indicazioni della segreteria provinciale che voleva l'Avv. Francesco Sammartano, vincitore indiscusso nella nostra lista della tornata elettorale, nel ruolo di assessore. L'impegno in favore della cittadinanza c'è stato e sempre ci sarà e ma non posso piegarmi ai giochi di potere di questa amministrazione che da oggi si fregia e si vanta anche dell'ingresso della Democrazia Cristiana nella maggioranza del Consiglio Comunale senza nemmeno aver partecipato alle consultazioni elettorali".

La scelta di Salvatore Stuppia, trasferitosi in maggioranza sotto la bandiera della DC, che in un sol colpo entra in Consiglio Comunale con tre rappresentanti ed un Assessore è un messaggio chiaro di forza del partito caro a Totò Cuffaro. In molti non hanno gradito la scelta, fra questi il consigliere Enza Viola che con un comunicato esprime tutto il suo disappunto con una certa delusione, ve ne riportiamo uno stralcio: "Mi spiace dover constatare che la scelta di Salvatore Stuppia ha destato non poca delusione non solo in chi lo ha sostenuto politicamente, ma anche e soprattutto, in tutti quei cittadini liberi ed onesti che lo hanno votato, e hanno espresso un forte consenso anche verso la sua persona. La mia coerenza e i miei ideali non consentono di acclarare le argomentazioni di Salvatore Stuppia nella scelta di passare, nel giro di appena 4 mesi, a far parte della coalizione dell’attuale sindaco. La cittadinanza mi ha messo all’opposizione e manterrò coerentemente la mia posizione senza mai togliere dalla mia mente il motivo per il quale mi sono di nuovo ricandidata, cioè fare la mia parte per contribuire alla rinascita del mio paese. Il ruolo del consigliere di opposizione è un ruolo importante di indirizzo e controllo e da sempre io lo svolgo con scienza e coscienza senza mai guardare da donna libera che sono a poltrone o a esigenze di appartenenze. Auguro al dottore Stuppia , vista anche la sua navigata esperienza, di aver trovato la sua ultima collocazione ideologica e partitica".

Politica castelvetranese che mostra segni di poca distensione, numeri alla mano la maggioranza del Sindaco ha perso alla fine di questa lunga giornata, che verrà ricordata per molto tempo, un solo consigliere: due di Fratelli d'Italia sono passati all'opposizione con Salvatore Stuppia che è invece si è posizionato in maggioranza. Ancora manca un Assessore all'appello della Giunta, succederà un nuovo 31 ottobre? Staremo a vedere.