Pari emozionante per la ASD Castelvetrano 2024 nella gara di esordio

di: Redazione - del 2024-11-04

Termina 2-2 la prima storica apparizione dell’Asd Castelvetrano 2024 nel campionato di Terza Categoria. Alla fine del primo tempo la squadra locale si trova in svantaggio di 0-2 per via della doppietta el calciatore ospite Russo. Nella ripresa i castelvetranesi iniziano con un altro piglio, complice l'inferiorità numerica del Menfi che resta in dieci uomini. Stallone al minuto 85 si procura e trasforma un rigore rimettendo in carreggiata i suoi.

A completare l’opera ci pensa Nastasi al 93esimo con un’incornata vincente su un cross perfetto di Sacco. I ragazzi di Giaramita potrebbero addirittura vincere, al 95esimo è sempre Stallone che colpisce la traversa. Settimana di riposo per i castelvetranesi che il 17 novembre giocheranno in trasferta a Trapani contro il Città di Trapani.