Dramma a Mazara, 22enne precipita dal terzo piano di un appartamento, è in gravi condizioni

di: Redazione - del 2024-11-05

(ph. immagine di repertorio via Potenza Mazara)

Una ragazza di 22 anni, L.F. di Mazara del Vallo, nella notte fra domenica e lunedì è precipitata dal terzo piano di un balcone dell'abitazione di via Potenza per cause che sono al vaglio dei carabinieri. Secondo le indiscrezioni uscite nelle scorse ore, nessuna ipotesi è esclusa.

La ragazza, che lotta fra la vita e le morte, così come pubblicato dal padre che esorta le persone ad un unirsi ad una preghiera, è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti. Ricoverata dapprima all'Ospedale Abele Ajello, per via delle gravi condizioni dovute alle fratture multiple, è stata trasferita al Trauma Center presso l'Ospedale Villa Sofia di Palermo. Le condizioni di salute rimangono molto gravi.