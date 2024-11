Folgore, pirotecnico pari a Marineo, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? I goal subiti diventano una costante

di: Redazione - del 2024-11-03

(ph. marineo folgore 2023/2024)

Andare sul doppio vantaggio, così come accaduto qualche settimana fa a Castelbuono, non è servito alla Folgore per tornare con tre punti dalla trasferta di Marineo ed alla fine con l'uomo in più per l'espulsione di Mantegna al 66esimo, i rossoneri non sono riusciti a vincere la gara. Partenza importante per gli uomini di Iacono che riescono con Erbini su rigore al 21esimo e con Pisciotta al 25esimo a mettere la gara su un giusto binario. Il ritorno del Marineo che accorcia con Di Peri, mette un pò in allarme i rossoneri che con Kamara si riportano sul doppio vantaggio. Allo scadere di un pirotecnico primo tempo è Kabasala ad accorciare.

La ripresa riparte con un Marineo molto voglioso e la Folgore più attendista, e al decimo è ancora Kabasala a pareggiare. L'espulsione di Mantegna potrebbe essere per i rossoneri un toccasana rivolto ad accarezzare la vittoria che però non arriva. Un punto in trasferta, il primo pareggio assoluto in questo campionato per gli uomini di Iacono ha il sapore di un'occasione perduta specialmente se si considera il doppio vantaggio ottenuto due volte nel primo tempo. Domenica di scena al Paolo Marino il Gela che ha pareggiato in casa contro l'Athletic Club Palermo.