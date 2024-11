Assemblea congiunta in difesa dell'Ospedale di Castelvetrano, obiettivo: "Rivolgere un forte segnale all'ASP di Trapani"

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-04

Un'Assemblea congiunta di tutti gli aderenti ai Comitati cittadini “In Memoria di Fausto Mule” e “Orgoglio Castelvetranese Belicino”, indetta con urgenza, si terrà martedì 5 novembre 2024, alle ore 16:30 presso i locali della Olivetti Poma semaforo via Gentile.

La presenza è essenziale per ogni utile idea ed iniziativa a sostegno del nostro sindaco in difesa del nostro ospedale “Valle del Belice Fausto Mulè". All'ordine del giorno: l'organizzazione di una manifestazione che possa dare un forte segnale all’ASP di Trapani per il riordino della rete territoriale ospedaliera, prima che trascorra il mese di novembre. L'Assemblea indetta dal presidente di Orgoglio Castelvetranese Belicino Avv. Franco Messina.