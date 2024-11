L'olio in Sicilia sale alle stelle per i consumatori, gratificato però il lavoro degli agricoltori

di: Redazione - del 2024-11-06

Dopo anni e anni, complice il fenomeno diffuso della siccità, l'olio siciliano è salito di prezzo tanto che gli Oleifici ritirano a 10 euro litro e la rivendita media si sta attestando sulle 12 euro circa. Dai consumatori l'aumento è stato visto come un fatto realmente esagerato ma quando si tratta di prodotto Dop è vero che negli anni è stata fortemente deprezzato. Stagioni in cui l'Olio Dop di Castelvetrano, frutto della molitura della Nocellara del Belice è arrivato sulle tavole anche al di sotto delle 5 euro a litro.

Secondo Ismea, il prezzo degli oli Dop Valli Trapanesi e Val di Mazara è aumentato del 27-28%, quello del Monte Etna del +30%, e il Monti Iblei del +16%. A causa dell’impatto del clima sulla fioritura degli ulivi i prezzi non si limitano a salire oggi, ma sono destinati ad aumentare ulteriormente anche l’anno prossimo. Anche perché diversi produttori trovano ormai più remunerativa la vendita delle olive da tavola rispetto all’invio in frantoio.

Le ondate di calore hanno inoltre causato una maturazione precoce delle olive, peggiorando ulteriormente la qualità e la quantità del raccolto. In zone come Palermo, Trapani e Agrigento, i danni sono stati meno severi, con cali che oscillano intorno al 20%. La maggiore vulnerabilità delle varietà locali come la Nocellara del Belice, la Tonda Iblea, la Biancolilla e la Cerasuola ha amplificato l’impatto della siccità nelle aree più colpite.