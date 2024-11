AIRC, sabato 9 anche a Castelvetrano i Cioccolatini della Ricerca

del 2024-11-06

Sabato 9 novembre le volontarie e i volontari di AIRC tornano in 2.000 piazze delle nostre

città per distribuire le colorate confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente firmato Venchi, a fronte di una donazione minima di 15 euro. Anche a Castelvetrano i volontari vi aspettano, sabato 9 novembre, in piazza Matteotti dalle ore 9 alle ore 12. ​Affrontiamo il cancro. Insieme.

Il cioccolato fondente, simbolo della lotta e della ricerca contro il cancro, se consumato in quantità moderata, può essere un alleato per il benessere fisico. Contiene infatti cacao ricco di molecole con potenziali effetti favorevoli sulla salute come i flavonoidi, della famiglia dei polifenoli, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.