La giovane mazarese Lidia Ferro non ce l’ha fatta. La 22enne era ricoverata a Palermo

di: Redazione - del 2024-11-06

La ventiduenne mazarese Lidia Ferro non ce l’ha fatta. La giovane è deceduta all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stata ricoverata per via delle gravissime ferite riportate dopo essere precipitata dal terzo piano di una palazzina nelle vicinanze di via Potenza a Mazara del Vallo, la notte del 4 novembre scorso.

Lidia ha lottato tra la vita e la morte a seguito delle fratture riportate dopo la caduta avvenuta due giorni fa dal balcone dell'appartamento di casa. Dai social il padre avevano lanciato appelli di preghiera.