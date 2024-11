Auto: la Volkswagen Polo tra le berline più immatricolate, ma meglio l'acquisto o il noleggio?

di: Luca Beni - del 2024-11-09

Volkswagen domina il settore delle nuove immatricolazioni, conquistando a settembre il terzo posto nella classifica mensile stilata da Unrae . Tra i modelli più gettonati spicca soprattutto Volkswagen Polo, una berlina che continua a riscuotere un certo successo tra le scelte degli automobilisti.

A cambiare, sono le modalità di acquisizione. Difatti, al classico acquisto finanziato si affiancano sempre più spesso le soluzioni di noleggio a lungo termine, che, secondo Unrae, nel primo semestre dell'anno, considerando la totalità dei veicoli, sono state il 40% in più rispetto al 2023. Del resto, è innegabile che al noleggio a lungo termine siano connessi diversi di vantaggi, alcuni di carattere gestionale, altri di carattere operativo.

Tuttavia, un’analisi dei costi, condotta proprio su una Volkswagen Polo dal noto portale di comparazione Facile.it, condotta dimostra che il noleggio a lungo termine può essere più conveniente anche dal punto di vista economico.

Finanziamento vs noleggio a lungo termine di una Volkswagen Polo: l'analisi dei costi

Secondo lo studio di Facile.it, il noleggio a lungo termine di una Volkswagen Polo, rispetto all'acquisto finanziato, consente di risparmiare, in tre anni, fino a 6.142 euro.

Più nello specifico, partendo dall'acquisto con finanziamento di una Volkswagen Polo, l'analisi evidenzia che, con un anticipo di 4.700 euro, la rata mensile prevista è di 295 euro. A questa vanno aggiunti 1.771 euro per la RCA, 3.150 per l'assicurazione danni, 80 euro per la revisione, 600 euro per il tagliando e 1.500 euro per la manutenzione straordinaria, per un totale di 22.421 euro in 36 mesi.

Osservando invece i dati che l'analisi restituisce sul noleggio a lungo termine dello stesso modello di auto, a fronte di un anticipo di 4.000 euro, il canone previsto è di 259 euro, con una spesa totale, in 36 mesi, di 13.324 euro, nella quale naturalmente sono compresi tutti i costi di gestione.

Nella simulazione dell'acquisto finanziato bisogna poi tenere conto della maxi rata di 14.865 euro e degli effetti della svalutazione, che, dopo tre anni dall'immatricolazione, porta il valore di rivendita dell'auto a 17.820 euro. Maxi rata e svalutazione che, è bene ricordarlo, non influiscono invece sul noleggio a lungo termine, il quale prevede un canone sempre uguale e nessuna opzione di rivendita.

Tirando le somme, e confrontando le spese previste nel periodo di osservazione per le due soluzioni, è possibile concludere che, con una differenza di 6.142 euro, il noleggio a lungo termine di una Volkswagen Polo risulta molto più conveniente rispetto all'acquisto non solo dal punto di vista gestionale e operativo, ma anche sotto il profilo economico.

Noleggio a lungo termine: gli altri vantaggi della formula

Al di là del risparmio rispetto all’acquisto, quando si sceglie di noleggiare un’auto a lungo termine è possibile usufruire di altri, interessanti vantaggi.

Innanzitutto, grazie a questa formula si ha disposizione un’ampia varietà di proposte, che al giorno d’oggi possono essere vagliate direttamente online grazie ai servizi dei portali di comparazione, che rendono il processo di ricerca rapido e alla portata di tutti. Per confrontare le migliori offerte di noleggio a lungo termine su Facile.it , ad esempio, è sufficiente filtrare i risultati in base alle proprie, specifiche esigenze, per poi procedere a richiedere un preventivo del tutto gratuito.

I contratti a noleggio a lungo termine hanno poi una formula flessibile, che permette di regolare aspetti come l'anticipo, il numero di chilometri inclusi e la durata contrattuale – da 36 a 60 mesi – per ottenere una rata più bassa o più alta, al variare delle specifiche esigenze.

Scegliendo poi un contratto di noleggio a lungo termine ad anticipo zero, è possibile mettersi alla guida di un veicolo nuovo senza costi iniziali: le sole spese a carico dell'automobilista sono quelle relativi al carburante e all'eventuale superamento del chilometraggio incluso nel canone.

Infine, al termine del periodo concordato, è possibile restituire l'auto senza costi aggiuntivi, con l'opportunità di scegliere in autonomia se estendere ulteriormente la durata noleggio o optare per un nuovo contratto.