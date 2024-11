Allerta meteo in Sicilia, il Sindaco Lentini invita a prestare attenzione in alcune zone a rischio della città

di: Redazione - del 2024-11-12

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un Allerta Meteo Arancione per oggi martedì 12 novembre, con validità a partire dalla mezzanotte e fino a tutta la giornata. Sono previste piogge e temporali, soprattutto nelle zone occidentali, meridionali e ioniche della Sicilia. In particolare, la situazione potrebbe risultare più intensa sul versante nord-est dell’isola, dove le precipitazioni potrebbero prolungarsi.

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Lentini, attraverso i social ha diramato la nota: "Pur essendo prevista una situazione meteorologica critica, al momento non è necessaria la chiusura delle scuole a Castelvetrano così come nelle altre città della nostra provincia. Tuttavia, vi invitiamo a prestare la massima attenzione e di evitare di sostare nei locali interrati e seminterranti e comunque poste al di sotto del livello stradale, evitare ove possibile di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte, zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio prossimità Torrente Racamino. Ricordiamo a tutti di seguire le indicazioni delle autorità locali e di adottare le precauzioni necessarie per la propria sicurezza. Rimaniamo in costante monitoraggio della situazione e vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi".