Il lettore scrive: "Continuano gli sprechi d'acqua". Perdite idriche in più punti della città

di: Redazione - del 2024-11-12

Riceviamo e pubblichiamo segnalazioni da parte dei cittadini che riguardano delle perdite idriche e conseguente spreco di acqua in un momento storico alquanto particolare in più punti della città. In particolare nella via Cristoforo Colombo, da due mesi una rottura della rete idrica ben visibile che è stata segnalata dai residenti della zona ma senza alcun effetto.

Nella SS 115 proprio a ridosso dell'ingresso di Marinella di Selinunte una perdita d'acqua segnalata da più di quindici giorni senza essere stata riparata.

Inviateci le vostre segnalazioni audio e video da pubblicare su CastelvetranoNews.it al numero WhatsApp 3332940803.