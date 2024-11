Folgore, un ottimo primo tempo non basta per conquistare i tre punti contro il Gela

di: Redazione - del 2024-11-10

Il goal del castelvetranese Bertoglio con un bel tiro dal limite dell'area sembrava essere l'occasione giusta per brindare ad un successo che dopo il primo tempo era più che meritato per la Folgore contro il Gela che ha mostrato in campo più il blasone che altro.

Un pareggio quello del Gela, acciuffato nella ripresa a seguito di una verticalizzazione con l'esperto Caronia che ha rimediato allo svantaggio, che lascia l'amaro in bocca alla Folgore che ha disputato un grande primo tempo mostrando una compattezza difensiva importante nonostante l'infortunio di Semeraro, costretto a lasciare subito il campo. Tourè e Kamara sono stati dei giganti in mezzo al campo e con un pizzico di cattiveria negli ultimi metri la Folgore avrebbe potuto raddoppiare nel primo tempo.

Nella ripresa i rossoneri di Iacono sono calati permettendo al Gela di venire fuori tanto che in inferiorità numerica gli ospiti hanno raggiunto il pareggio. A fine gara applausi del pubblico castelvetranese per i propri calciatori a differenza degli ultrà gelesi che hanno contestato la propria squadra. Un punto che muove la classifica per la Folgore che rimane purtroppo ancora in una zona pericolosa.