L'ex Zeus Hotel destinato ad ospitare non solo extracomunitari, giovani coppie in difficoltà ed anziani autosufficienti

del 2024-11-11

L'ex Zeus Hotel, struttura confiscata alla mafia, diventerà un luogo che ospiterà giovani coppie in difficoltà, anche extracomunitari ed anziani autosufficienti per un determinato periodo di tempo. L'ex Zeus Hotel diventerà una "Social Housing" ad energia quasi zero (nZEB) finanziato dalla Regione Siciliana che ha inserito alcuni progetti per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nella Regione Siciliana tramite il riutilizzo di residui, che riguardano in totale 20 mila abitazioni sociali e relativi servizi.

Lo IACP di Trapani ed il Comune di Castelvetrano hanno sottoscritto un protocollo d’intesa

relativo all’intervento: “Lavori di riqualificazione edilizia urbana in Via Vittorio Veneto, 6 – Ex Hotel Zeus e area esterna adiacente da destinare a social housing” per partecipare all’avviso pubblico per interventi infrastrutturali per la sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finanziato dall’azione 9.4.1. del PO FESR 2014 – 2020.

L’edificio in questione si compone di n°5 piani fuori terra e allo stato attuale, si presenta in pessime condizioni anche perché non utilizzato da qualche decennio. La struttura dell’edificio è a telaio in cemento armato con tamponamento in muratura. Tutti gli impianti e gli infissi originaria devono essere assolutamente sostituiti poiché risultano danneggiati o non funzionanti.

Il PFTE prevede la trasformazione in edificio ad energia quasi zero (nZEB) dell’ex Zeus Hotel, situato in via Vittorio Veneto n° 6 a Castelvetrano (TP). Il costo delle opere da realizzare, per il quale si rimanda all’elaborato Quadro economico, valutato con prezzi desunti dal Prezzario Unico per i Lavori Pubblici Regione Siciliana OO.PP. 06/2022. Il costo complessivo dell’opera sarà di € 4.967.000,00. Nell'ottobre 2023, nella stanza dell'allora Sindaco Alfano si sono trovate le soluzioni per ridurre la spesa e permettere all'ente comunale di rientrare nell’importo del finanziamento (vedi verbale prot. 37371 del 04/10/2023 intesa IACP di Trapani e Comune di Castelvetrano) e procedere con l’affidamento con appalto integrato.

Il progetto di PFTE prevede la sistemazione dell’area di intervento e la riqualificazione edilizia dell’ex Hotel Zèus con la realizzazione di n.15 abitazioni sociali e relativi servizi. L’edificio (Ex Hotel), secondo lo strumento urbanistico vigente ricade in zona per attrezzature esistenti turistico recettive ed il cambio di destinazione d’uso (art 23 ter DPR 380/01) ad alloggi economici e popolari destinati al social housing, in diminuzione del carico urbanistico, è previsto dall’art. 47 NTA del vigente Piano regolatore Generale.

Con il decreto dell’ANBSC di confisca e assegnazione a destinazione sociale, viene confermata la possibilità di realizzazione dell’intervento anche in presenza di parti eventualmente non regolari da un punto di vista urbanistico edilizio in forza dell’art.26, comma 4, L.R. 19 del 22/12/2005.

Il modello abitativo proposto, a seguito dell’analisi del fabbisogno abitativo, intende quindi soddisfare una diversificata domanda abitativa che può essere costituita da nuclei familiari di vario tipo: dalla persona singola con esigenze abitative di natura temporanea e/o a basso costo (lavoratori precari, studenti), da giovani coppie e/o famiglie di immigrati in difficoltà; da anziani autosufficienti. Tuttavia, il maggior numero di alloggi presenti all’interno degli interventi saranno destinati ad anziani e immigrati, poiché questa fetta di popolazione va aumentando di anno in anno.