Castelvetrano, revocato il finanziamento, quasi 200 mila euro da restituire per la ciclabile. Il Comune ricorre al TAR

Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha revocato il finanziamento totale di quasi un milione di euro per la mancata realizzazione del tratto 1-6 della pista ciclabile “Collegamento Castelvetrano Zona Commerciale con Marinella di Selinunte - Comune di Castelvetrano”. Tale revoca implica la restituzione della somma di 196 mila euro. Così come ne avevamo parlato alla fine di luglio in un precedente articolo.

Come si legge nel decreto: "La motivazione fornita dal beneficiario non può essere considerata una causa imprevista ed imprevedibile, in quanto le aree oggetto dell’intervento non erano in possesso del Comune sin dal 2010 come si evince dal suddetto verbale ANAS".

Il Comune di Castelvetrano deve restituire la somme di € 196 mila, erogata a titolo di anticipazione sul finanziamento con D.D.G. n. 2182 del 04.09.2023. Una parte di pista indicata come 1-6 non era di proprietà comunale ma dell'Anas e quindi i soldi anticipati per il pezzo di pista non realizzata dovranno essere restituiti.

Il Comune di Castelvetrano, difeso dall'avv. Francesco Vasile, ha impugnato il decreto di revoca con queste motivazioni: "la mancata realizzazione non refluisce sull’attuale piena funzionalità della pista ciclabile per cui è causa". L'udienza al TAR è stata fissata per il prossimo 18 novembre.