“Vivere Verde”, interessante iniziativa “green” il prossimo 21 novembre a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-14

Il prossimo 21 novembre, in occasione della Festa Nazionale dell’Albero, l’Amministrazione Comunale promuove il progetto “Vivere Verde”, un’iniziativa che coinvolgerà gli alunni degli istituti scolastici castelvetranesi di ogni ordine e grado, insieme al Circolo di Legambiente di Castelvetrano.

La giornata, che si terrà tra le ore 9:00 e le 12:00, vedrà gli studenti protagonisti in due luoghi simbolo della nostra città: il Parco delle Rimembranze e Villa San Giovanni. Le scuole, attraverso lavori preparatori e attività in campo, daranno vita a un’esperienza unica per tutti i partecipanti, incentrata sul rispetto e l’amore per la nostra città e il nostro patrimonio naturale.

Durante questa iniziativa, i ragazzi esploreranno e presenteranno tematiche fondamentali per la nostra comunità:

• Storia urbanistica di Castelvetrano: come sono stati realizzati i parchi e il loro utilizzo nel tempo;

• Tutela della biodiversità: comprendere l’importanza di preservare il nostro ecosistema;

• Rischi e conseguenze di comportamenti incivili: sensibilizzare sulla responsabilità di ogni cittadino nel mantenere puliti e fruibili i nostri spazi pubblici;

• Vivere verde nella bellezza: promuovere la bellezza della natura come valore di qualità della vita.

Inoltre, i rappresentanti di Legambiente contribuiranno all’evento con una piantumazione simbolica che arricchirà ulteriormente il nostro patrimonio verde.

Questa giornata non è solo un momento di educazione ambientale per le nostre giovani generazioni, ma un’occasione per tutta la comunità di riflettere sul nostro impegno quotidiano per la cura e la valorizzazione del nostro territorio. Scoprire il valore della condivisione e del rispetto per l’ambiente, sia urbano che naturale, è una responsabilità che deve coinvolgerci tutti, sempre.