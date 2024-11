Cimitero Castelvetrano, per 14 anni la Italgeco si occuperà di gestione e manutenzione. Previsti un cimitero per animali e cremazione animali

di: Elio Indelicato - del 2024-11-15

(ph. Il luogo dove avverrà l’ampliamento del cimitero di Castelvetrano )

Dopo due anni, dal protocollo d’intesa e l’approvazione del progetto della Giunta dell’ex sindaco Alfano arriva l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali, per cui gli attuali impiegati, alcuni dei quali con parecchi anni di esperienza, dopo un periodo di affiancamento alla nuova Società, probabilmente saranno spostati in altri settori.Tra le priorità la realizzazione di un cimitero per animali di piccola taglia.

Da anni la gestione del cimitero di Castelvetrano risulta complessa a causa delle ristrette risorse economiche e della carenza di personale. Non si contano le proteste dei cittadini. Il Comune dopo l’ok della Giunta, aveva detto si al progetto di Project Financing, per una collaborazione con una società privata, la Italgeco s.c.a.r.l. che adesso e per 14 anni si occuperà della gestione dell’ampliamento del cimitero comunale.

La nuova società precisa il responsabile del progetto l’architetto Enzo Barresi: ”Si dovrà occupare anche della pulizia del cimitero, della tumulazione ed estumulazione delle salme, delle pratiche amministrative”.

Tra gli interventi previsti: la realizzazione di un nuovo colombario contenente 560 loculi a fornetto. E’ prevista la costruzione di un forno crematoio la riqualificazione di alcuni manufatti esistenti, collocati in diversi punti all’interno del cimitero e aventi funzioni diversi l’uno dall’altro (servizi igienici, servizi generali quali magazzini e uffici).

Nella parte laterale esterna del cimitero nuovo è prevista la, realizzazione di un’area celebrativa per gli animali da affezione, precisamente delle fosse di inumazione ,circa cento, per animali di taglia piccola, un locale per il controllo accessi e con funzione di deposito dell’attrezzatura, un colombario per animali d’affezione di piccola e media taglia.

L'importo del progetto è pari a 1.362.657 euro. Gli interventi non vedranno particolari spese per il Comune trattandosi di project financing, cioè una “finanza di progetto” che consiste nel coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione, gestione e carico di costi per la realizzazione di opere pubbliche. Certamente le spese per i cittadini aumenteranno così come i costi per un posto in colombaia e si parla di oltre 3 mila euro.