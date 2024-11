Diga Delia, la Regione Sicilia stanzia 290 mila euro per un primo intervento

di: Redazione - del 2024-11-15

La Regione Sicilia ha approvato l’indirizzo alla Progettazione per lo Sfangamento della Diga Trinità di Delia. L'annuncio del deputato On. Stefano Pellegrino: "Dopo un proficuo dialogo con il Governo Regionale, con Decreto dell’Assessorato Energia, la Regione Siciliana ha approvato il nuovo indirizzo alla progettazione per lo sfangamento e la messa in sicurezza del fondo della Diga Trinità".

Si tratta di un primo intervento, che stanzia oltre 290 mila euro, necessario affinché si possa poi procedere, attraverso i Fondi Europei già destinati alla struttura, al totale ripristino della Diga.

"Il Governo Schifani - prosegue nel post l'On. Pellegrino - da ancora una volta dimostrazione di forte interesse per il comparto agricolo trapanese, prestando attenzione a quelle che sono le necessità di una categoria di lavoratori in forte difficoltà e che merita tutto il sostegno dell’Ente Regionale".