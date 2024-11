Sottoscritto l’accordo per lo sviluppo turistico della Valle del Belice, 6 figure professionali ricercate

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-15

Destination Italia e “Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice” hanno sottoscritto l’accordo per lo sviluppo turistico della Valle del Belice, creando opportunità di lavoro per numero 6 nuove figure professionali.

L’accordo tra Destination Italia e il Club di Prodotto Terre della Valle del Belice, annunciato durante il convegno del 31 luglio a Castelvetrano, diventa realtà e segna un passo concreto per fare della Valle del Belice una Meta Turistica di eccellenza. La collaborazione mira a valorizzare il territorio (che lo ricordiamo accoglie ben 17 Comuni) attraverso esperienze autentiche, valorizzando il sistema di accoglienza tipico della piccola ricettività diffusa e promuovendo le sue eccellenze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche.

A seguito della sottoscrizione del contratto, il modello di business presentato il 31 Luglio scorso comincia a prendere forma, grazie anche all’avvenuta individuazione dei primi 2 Destination Local Expert, nelle persone di Nino Amato (per il Territorio di Sciacca) e Lina Stabile (per il territorio di Castelvetrano-Selinunte).

La nuova figura del Destination Local Expert, nel modello in corso di applicazione, rimane al centro sia del sistema di accoglienza (piccola ricettività diffusa) che della promozione turistica del territorio, sul quale opererà offrendo consulenze personalizzate sia per la digitalizzazione delle esperienze presenti sui territori che per la creazione di nuove esperienze e itinerari tematici (viaggi smart), garantendo esperienze immersive e autentiche e diventando così un punto di riferimento per i visitatori.

Un ruolo strategico, in questo modello, assume il portale turistico: www.visitbelice.it, brand ufficiale della Valle del Belice, che promuoverà le esperienze turistiche rilevate sul territorio e faciliterà la prenotazione delle attività da parte degli ospiti. "Insieme con il Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice, vogliamo creare un ecosistema digitale che connetta turisti e operatori locali, offrendo visibilità e accesso immediato alle risorse del territorio" - dichiara Tony Cirnigliaro, Founder di Empeeria e responsabile per la regione Sicilia di Destination Local Expert.

“Stiamo operando per la creazione sul territorio di una rete per la piccola ricettività diffusa”, riferisce Giampiero Cappellino (Rappresentante legale del Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice”), “valorizzando immobili esistenti da destinare a tale fine o collaborando con strutture già esistenti, già dotate di CIN o CIR. I proprietari di immobili e ville di lusso del territorio sono invitati a unirsi al progetto, per sviluppare un’offerta turistica comune, integrata con le comunità locali”.

Destination Italia e il Club di Prodotto Terre della Valle del Belice invitano gli operatori locali a proporre nuove esperienze per arricchire l’offerta turistica della Valle del Belice, che saranno promosse anche attraverso il portale turistico Visitbelice. Infine, per tutti coloro che ambiscono a fare del turismo il proprio mestiere, nel mese di gennaio 2025, è prevista la selezione di candidati aspiranti alla figura del Destination Local Expert.

In funzione dei territori ancora disponibili, il “Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice” agevolerà l’organizzazione di un colloquio con il Tour Operator “Destination Italia”, finalizzato alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione CON ESCLUSIVA per il territorio di loro residenza che, una volta attivi (Previsto: nr. 6 Contratti), andranno ad affiancare i Destination Local Expert già operativi (Sciacca e Castelvetrano-Selinunte), i quali, fungeranno da tutor per agevolare lo start-up delle attività sui rispettivi territori. La partecipazione alle selezioni comporterà per i candidati la necessità di partecipare ad uno specifico corso, la cui struttura, è stata pensata per agevolare la partecipazione anche di persone che già svolgono altre attività (es. gestori B&B e Case Vacanze, Ristoratori, Guide, Driver di NCC, Tassisti, ecc.).

Il futuro turistico del territorio della Valle del Belice è nelle mani delle Istituzioni locali e degli operatori della filiera turistica, tocca a noi FARE RETE (non solo a parole) ed adoperarci per cogliere tutte le opportunità.

Per informazioni:

Lina Stabile

Destination Local Expert per Castelvetrano Selinunte.

Email: [email protected]

Telefono: 333-1037021

Giampiero Cappellino

Responsabile “Club di Prodotto Terre della Valle del Belìce”

Email: [email protected]