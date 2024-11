Belìce Business Summit 2024, il futuro delle imprese locali e la tematica "Transizione 5.0". Tutto pronto per l'evento imprenditoriale che si terrà il 22 novembre

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-14

Tutto pronto per il Belìce Business Summit, un evento imprenditoriale imperdibile che si terrà il 22 Novembre 2024, dalle 17:00 in poi. Questo summit è stato progettato per imprenditori, professionisti e istituzioni, con l'obiettivo di affrontare temi strategici per il futuro delle imprese locali, tra cui gli strumenti finanziari a disposizione, la sicurezza sul lavoro, la sostenibilità e la digitalizzazione. Al centro del dibattito ci sarà la "Transizione 5.0", una tematica chiave per le imprese italiane.

Il Belìce Business Summit non è solo un'occasione di apprendimento: sarà un punto di incontro per imprenditori, esperti e innovatori, creando un ecosistema ideale per nuove partnership e collaborazioni strategiche. Un evento esclusivo, pensato per chi desidera migliorare la propria competitività e cogliere le opportunità di sviluppo che la Transizione 5.0 offre.

Durante la serata, avrete l'opportunità di assistere a interventi di speaker di alto profilo, tra cui Pietro Agola (Sicurezza sul lavoro), Pietro Pisciotta (Fondo Perduto e Credito D’Imposta), Giampaolo Tumminello (Intelligenza Artificiale e tecnologie abilitanti), Giovanna Argenzio (Aspetti Legali della Transizione 5.0) e Rocco Mangiaracina (innovazione nel settore agricolo).

Non perdere questa occasione unica per scoprire nuove opportunità di finanziamento e far crescere la tua azienda con una visione moderna e sostenibile.

Iscriviti subito tramite il sito web, per assicurarti un posto a questo evento esclusivo, progettato

per il futuro della tua impresa.

Visita il sito www.belicebusinesssummit.it per ulteriori dettagli e per iscriverti all'evento. Per

informazioni aggiuntive, non esitare a scrivere alla mail [email protected]